رمسـة مـلاعب

انتقاد

وجّه جمهور نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة لإدارة النادي وطالب برحيلها، كونها تتحمّل مسؤولية النتائج السلبية للفريق وتراجع مستواه بشكل كبير، رغم الدعم المالي الكبير الذي يحظى به النادي.

إداري

كشف مسؤول إداري بأحد الأندية المحترفة لمقربين منه، أنه يفكر في تقديم استقالته من الفريق، بسبب ما وصفه بـ«ظروف خاصة»، على الرغم من إدراكه لحاجة النادي إلى وجوده في الفترة الحالية للظروف التي يمر بها الفريق.

حكم

تدرس إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إمكانية الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة مهمة للفريق في الفترة المقبلة، علماً أن المباراة المرتقبة للفريق تحدد بشكل كبير مصير استمرار مدرب الفريق وطاقمه المساعد من عدمه.