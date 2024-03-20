«دائرة القضاء» أول المتأهلين في كأس منصور بن زايد

بات فريق دائرة القضاء أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعدما تفوق على مكتب شؤون المواطنين والمجتمع 2-صفر، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة.

وتمكن فريق دائرة القضاء من الوصول إلى النقطة السادسة، وحجز أول مقعد في دور الثمانية.

وضمن المجموعة نفسها، حقق مكتب الأمين العام فوزاً كبيراً على مركز جامع الشيخ زايد الكبير 8-1.

ويتصدر ترتيب المجموعة دائرة القضاء (ست نقاط)، ثم مكتب الأمين العام (أربع نقاط)، يليه مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنقطة واحدة، ثم مركز جامع الشيخ زايد الكبير رابعاً برصيد خال من النقاط.

وستكون البطاقة الثانية محصورة بين مكتب الأمين العام، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، إذ يواجه الأول في الجولة الثالثة والأخيرة فريق دائرة القضاء، بينما يلتقي مكتب شؤون المواطنين والمجتمع مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وتدخل البطولة، اليوم، الجولة الثالثة والأخيرة لتحديد المتأهلين إلى دور الثمانية، فيلتقي مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع مدارس الإمارات الوطنية، وفي اللقاء الثاني لحساب المجموعة الأولى يواجه الأرشيف والمكتبة الوطنية فريق مكتب البعثات الدراسية، ويمتلك كل فريق نقطتين، إذ يتصدر الأرشيف والمكتبة الوطنية بفارق الأهداف، وخلفه مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، ثم مدارس الإمارات الوطنية ومكتب البعثات الدراسية.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، وتستمر المنافسات حتى 28 مارس الجاري، وتقام جميع المباريات على الملعب الخارجي بـ«فندق قصر الإمارات» في أبوظبي.

جائزة أفضل لاعب

نال لاعب فريق مكتب الأمين العام، أحمد جمال الدين، جائزة رجل المباراة أمام فريق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، كما حصل كرست يان لاجو، مهاجم «دائرة القضاء»، على نجومية المباراة الثانية أمام فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع.

سعيد الكثيري: بطولة رائعة

أشاد المهاجم السابق للمنتخب الوطني ونادي الوحدة، سعيد الكثيري، بأجواء النسخة الـ11 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، معرباً عن سعادته بالمشاركة في البطولة.

وقال المهاجم الذي يشارك مع نادي سيتي غولف: «الوجود في البطولة فرصة رائعة لجميع المشاركين، كما أن الأجواء مميزة جداً، لاسيما أن البطولة ذات طابع رسمي وتتمتع بكل المواصفات التي تليق بها، من تجهيزات على مستوى احترافي بالنسبة للملاعب، إضافة إلى الخدمات المحيطة بالبطولة، وفي الوقت ذاته تُعدّ مناسبة رياضية اجتماعية لمختلف الجهات المشاركة والحضور».