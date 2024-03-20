أموناتوف يجمع لقبين.. وسالم رابعاً في «دولية الشارقة» للشطرنج

واصل الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف، تألقه في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، التي اختتمت أول من أمس، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

وتمكن فاروق أموناتوف من الحصول على لقب الشطرنج الخاطف، بعدما كان قد سبق ونال لقب الشطرنج السريع، بعدما جاء في الصدارة برصيد ثماني نقاط، وحل خلفه الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيغور ميلادينوفيتش مبتعداً بفارق نقاط كسر التعادل، وجاء الأستاذ الدولي الجورجي سيباشيفيلي بالمركز الثالث برصيد 7.5 نقاط، وحل بالمركز الرابع لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن برصيد 7.5 نقاط، وجاء الأستاذ الدولي الكبير المصري عبدالرحمن هشام بالمركز الخامس، فيما حقق الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف المركز السادس.