السباق الـ 13 بنادي أبوظبي للفروسية السبت المقبل

أعلن نادي أبوظبي للفروسية إقامة السباق الـ13 للخيول العربية الأصيلة السبت المقبل بدلاً من الغد، في المحطة قبل الأخيرة من السباقات المقررة في الموسم الحالي.

ويشهد السباق المقبل إقامة سبعة أشواط على أن تنطلق الساعة 2.30 ظهراً، فيما يقام الشوط السابع والأخير عند الساعة 5.30 مساءً.

وأكد النادي فتح الأبواب أمام الجماهير في الساعة 12 ظهراً، وإغلاقها بعد اكتمال العدد المسموح بوجود 1500 شخص في منطقة الحضور المخصصة لجماهير السباقات، بينما سيتم فتح أبواب الحديقة الملحقة بالنادي لمن يسمح لهم بالدخول في الساعة الواحدة ظهراً، وتقديم جميع التسهيلات التي تسهم في تحقيق تطلعات الجماهير للاستمتاع بأجواء السباقات في شهر رمضان المبارك.

ويختتم نادي أبو ظبي للفروسية موسم سباقات الخيول العربية يوم الرابع من أبريل المقبل بالفعالية رقم 14 في الموسم.