المنتخب يتدرّب «كامل العدد» استعداداً للقاء اليمن

يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم مرانه الأساسي، استعداداً لمواجهة نظيره اليمني غداً على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة.

وسيقام المران الأساسي لـ«الأبيض» في ملعب جامعة نيويورك، الذي يحتضن حالياً جميع الحصص التدريبية في المعسكر الحالي المقام في جزيرة السعديات، حيث فضّل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، الاستمرار في الملعب نفسه، لأن اللاعبين على دراية تامة بأرضية استاد آل نهيان، الذي سيشهد تدريبات المنتخب اليمني الذي وصل إلى الدولة فجر أمس.

وتسود حالة من التفاؤل في أروقة معسكر «الأبيض»، خصوصاً بعد انضمام لاعبي العين وعجمان ومشاركتهم في التدريبات الجماعية، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق أسلوب اللعب الذي سيتبعه خلال مباراة الغد، التي يسعى خلالها «الأبيض» إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في التصفيات، والوصول إلى النقطة التاسعة، وتعزيز صدارته للمجموعة.

وقال لاعب المنتخب الوطني، خالد الهاشمي، في تصريحات صحافية: «إن مباراة اليمن تُعدّ في غاية الأهمية، كونها تقرب المنتخب أكثر من ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة»، مؤكداً عزم جميع اللاعبين على الظهور بشكل مميز وحصد النقاط الثلاث وإسعاد الجماهير.

وأوضح الهاشمي أن «الأمور في المعسكر تسير بشكل إيجابي، وجميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، ورهن إشارة الجهاز الفني، الذي يعمل على تجهيز كل اللاعبين، ليس فقط للمباراة، إنما كذلك لمباراة الإياب التي ستقام بعد أيام في السعودية».

من جهة أخرى، يُعقد المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة عصر اليوم في قاعة المؤتمرات الصحافية لاستاد آل نهيان، بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب، إذ يُعقد مؤتمر مدرب منتخب اليمن في الساعة الرابعة يليه مؤتمر مدرب المنتخب الوطني في الخامسة مساءً، ويسبق المؤتمر الصحافي عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور المراقب ومقيّم الحكام وممثلي المنتخبين والجهات المعنية، وستتم مناقشة جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، واعتماد ألوان قمصان المنتخبين، وتحديد أرقام بوابات دخول الجماهير وغيرها.

خالد الهاشمي:

• مباراة اليمن ستقرب المنتخب أكثر من ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة.