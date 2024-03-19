ماكلروي: دبي تعني لي الكثير

حققت الإمارات طموحات العديد من نجوم العالم في الغولف، عبر الفوز بالألقاب في البطولات التي أقيمت على مدار السنوات الماضية، وأصبحت خياراً جاذباً لإقامتهم بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومنشآتها الرياضية التي توفر لهم تجربة عالمية للمشاركة في بطولات تتوافق مع أرقى المعايير الدولية.

ويُعدّ الإيرلندي روري ماكلروي من أبرز نجوم العالم في رياضة الغولف، الذين اتخذوا من الإمارات مقراً للإقامة، ومع إقامة العديد من البطولات الرئيسة، فإن هذا القرار بدأ يؤتي ثماره بفوز لاعبين يقيمون في الدولة بالعديد من الألقاب والبطولات، مثل: تومي فليتوود الفائز بلقب بطولة «دبي إنفيتيشنال»، وثوربيورن أولسن المتوّج ببطولة رأس الخيمة.

وقال ماكلروي الذي فاز بـ17 لقباً في جولة «دي بي ورلد»، وتوّج بطلاً لـ«السباق إلى دبي» خمس مرات: «دبي تعني الكثير بالنسبة لي خلال مسيرتي الاحترافية، لقد أمضيت جزءاً كبيراً من حياتي هنا، وأنا متحمس دائماً للعودة».

وفي تعليقه على جاذبية الإمارات لنجوم الغولف، قال المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» في الشرق الأوسط، توم فيليبس: «دولة الإمارات القاعدة المثالية للاعبي جولة (دي بي ورلد)، لدينا سبعة أحداث في الشرق الأوسط تشكل جزءاً كبيراً من الموسم الطويل في (السباق إلى دبي)، وبفضل جهود اتحاد الإمارات، لدينا أيضاً حدثان في جولة التحدي، إضافة إلى ذلك تتمتع الإمارات بموقع ملائم جغرافياً لاستضافة فعالياتنا في الشرق الأقصى».

وحققت الإمارات تطلعات البطل تومي فليتوود، الذي انتقل إلى دبي في نهاية عام 2022، وأسس أكاديمية غولف خاصة به، انطلاقاً من قناعة كبيرة بأن الإمارات تُعدّ من أهم الوجهات في عالم الغولف.

وقال فليتوود: «أنا من إنجلترا، ونشأت أحلم باللعب في جولة (دي بي ورلد)، وأعيش في دبي وأتمكن دائماً من رؤية الكثير هنا، وألعب دوراً في تطوير لاعبي الغولف الشباب، والإمارات تتمتع بمكانة قوية في عالم الغولف، ويجب أن تظل كذلك في المستقبل، وهناك ملاعب ممتازة ويشاهد الناس البطولات عاماً بعد عام، وملاعب الغولف في طريقها لمواصلة النمو، والمزيد من الأشخاص سيهتمون باللعبة».

ولم يختلف الأمر كثيراً لدى البطل الدنماركي ثوربورن أولسن، الفائز بلقب بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف، بجانب لقبه التاسع في جولة «دي بي ورلد» في يناير الماضي.

وأوضح أولسن أنه «انتقل إلى العيش في الإمارات منذ أكثر من عام، ويحرص على الحضور إلى دبي لقضاء العطلات ولعب الغولف بجانب عائلته، ويستمتع كثيراً بهذه الأجواء».

• ماكلروي من أبرز نجوم عالم الغولف الذين اتخذوا من الإمارات مقراً للإقامة.

• النجم الإيرلندي أمضى جزءاً كبيراً من حياته في الإمارات، ومتحمس للعودة.