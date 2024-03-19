النصر والعين ضيفان على الجزيرة والحصن في دوري «أقوياء اليد»

تنطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لدوري كرة اليد، بإقامة مباراتين بالتوقيت ذاته، تجمع الأولى النصر أمام مضيفه الجزيرة، ويحل العين في الثانية ضيفاً على دبا الحصن. وتستكمل الجولة في الـ26 من مارس الجاري، بلقاء قمة يجمع متصدر الترتيب فريق الشارقة (22 نقطة) مع ضيفه شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 20 نقطة، على أن يقام في اليوم ذاته لقاء الوصل سادس الترتيب برصيد 15 نقطة، مع مضيفه مليحة صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ويدرك الجزيرة أهمية العودة إلى طريق الانتصارات من بوابة النصر متذيل الترتيب برصيد 10 نقاط، خصوصاً أن الجزيرة الذي تعثر في الجولتين الأخيرتين أمام دبا الحصن والشارقة بواقع (23-28) و(33-38) على التوالي، بات مطالباً أمام جمهوره في استثمار عامل الأرض، وتحقيق فوز قد يمنحه فض الشراكة مع العين برصيد 16 نقطة لكل منهما، والمرهونة بتعثر «الزعيم العيناوي» أمام دبا الحصن صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة، والطامح لانتصاره الثالث في دوري الموسم الحالي، بعدما حقق في الخامس من مارس الجاري مفاجأة كبيرة، بفوزه على الشارقة المتصدر (24-23).

• تستكمل الجولة 26 الجاري، بلقاء قمة يجمع متصدر الترتيب فريق الشارقة مع شباب الأهلي.