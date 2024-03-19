«فلومنزيف» يزهو بكأس الوثبة في سان روسور

تُوّج الجواد «فلومنزيف» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة ميكول أراس، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1500 متر، الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار «سان روسور» في مقاطعة بيزا بإقليم توسكانا الإيطالي، وبلغت جائزته 8800 يورو، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واجتمع للسباق سبع خيول، وجاء السباق هادئاً في البداية، وتقدم «فلومنزيف» تدريجياً إلى الصدارة، وظل محتفظاً بتقدمه، ليتفوق بفارق أربعة أطوال في نهاية الأمر عن «فورور»، وسجل البطل زمناً قدره 1:40:90 ساعة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «فرح داجوبيو».