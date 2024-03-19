الطاجيكي أموناتوف بطل «دولية الشارقة» للشطرنج السريع

حقق الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف، لقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 200 لاعب ولاعبة.

وتمكن أموناتوف من جمع ثماني نقاط من أصل تسع جولات خاضها في منافسات البطولة، بواقع سبعة انتصارات وتعادلين، متفوقاً على الجورجي سيباشيفيلي، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 7.5 نقاط، ونال الأوزبكي الأستاذ الدولي الكبير أليكسي بارسوف المركز الثالث برصيد 7.5 نقاط، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق نقاط كسر التعادل، وجاء رابعاً الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ، فيما جاء بالمركز الخامس الأستاذ الدولي الكبير التركي عزيز ميرت. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة للاعبين المحليين، إذ حصل الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة على جائزة أفضل لاعب من الإمارات، ونال الدولي راجي صايل أبوعزيزة جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.