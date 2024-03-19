«لورد نورث» يُلوّح بإنجاز غير مسبوق في «كأس دبي العالمي»

يطلب الجواد الإماراتي «لورد نورث» المملوك لفريق «الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، تحقيق إنجاز غير مسبوق بتاريخ أشواط أمسيات «كأس دبي العالمي»، حين ينشد الجواد البالغ من العمر ثماني سنوات، ويشرف على تدريبه كل من جون وثيدي غوسدون، اللقب الرابع على التوالي في سباق «دبي تيرف» الذي تبلغ جوائزه خمسة ملايين دولار، ويقام في سابع أشواط الأمسية المقررة 30 مارس الجاري، في سباق مخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

واستطاع «لورد نورث» في نسخة العام الماضي من سباق «دبي تيرف»، في أن يصبح رابع جواد بتاريخ أمسية «الكأس» يُتوج بثلاثة ألقاب متتالية في شوط واحد، بعد كل من «العنود» في شوط «دبي كحيلة كلاسيك» للجياد العربية الأصيلة «جروب 1» أعوام (1997-1998-1999)، و«مجاني» الفائز في الشوط ذاته «دبي كحيلة كلاسيك» أعوام (2005-2006-2007)، و«فازيراباد» بطل سباق «دبي غولد كب» أعوام (2016-2017-2018)، ما يمنحه في نسخة 2024 فرصة استثنائية للانفراد بلقب الجواد الأكثر تتويجاً في شوط واحد بأمسيات الكأس.

ويواجه «لورد نورث» في سعيه للقب الرابع في «دبي تيرف»، كوكبة من خيرة جياد العالم لمسافة 1800 متر عشبي، من بينها الياباني «دو ديوس» الفائز خلال ديسمبر الماضي بلقب سباق «أريما كينين» لخيول الفئة الأولى على مضمار «ناكاياما»، إضافة إلى الجواد «لوكسمبورغ» الباحث بإشراف مدربه الإيرلندي الخبير أيدين أوبراين عن انتصاره الرابع في سباقات الفئة الأولى، والأول له منذ تتويجه في مايو العام الماضي في سباق «الكأس الذهبية تاترسالز» على مضمار «كورا» الأيرلندي.

كما يسرج المدربان جون وثيدي غوسدن في الشوط ذاته «دبي تيرف»، الفرس «نشوى» لمالكها عماد الصقر، والمتوجة يوليو الماضي بلقب سباق «تاترسالس فالماوث ستيكس» للمهرات والأفراس للفئة الأولى، وأقيم على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ضمن رابع أيام مهرجان «جولاي كب».