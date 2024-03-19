12 ميدالية تلمع على صدور أبطال الإمارات في «جوجيتسو ند الشبا»

حصد أبطال الإمارات 12 ميدالية ملونة في منافسات الجوجيتسو، أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة الـ11 من دورة ند الشبا الرياضية، بواقع أربع ذهبيات، ومثلها من الفضة والبرونز.

من جهته، أشاد مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، ناصر أمان آل رحمة، بمستويات المشاركين في منافسات الجوجيتسو، التي شارك فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات والمستويات، وكذلك بالحماسة التي شهدتها صالة مجمّع ند الشبا الرياضي على مستوى المشاركين والجمهور على حد سواء.

وقال آل رحمة: «لقد أسعدنا المستوى الذي قدمه المشاركون في مختلف فئات البطولة وعلى جميع المستويات، فالحماسة والندية كانتا سمة المنافسات، كما أسهم الجمهور في تحفيز اللاعبات واللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم، وهذا يؤكد مدى التطور الذي تحققه رياضة الجوجيتسو، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود مجلس إدارة الاتحاد، بقيادة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي».

وأضاف «حرصنا على استمرار وجود الجوجيتسو في برنامج منافسات دورة ند الشبا الرياضية، لما لمسناه من أهمية هذه الرياضة وانتشارها الواسع بين مختلف الفئات، وكذلك التعاون الكبير بين اللجنة المنظمة للدورة واتحاد اللعبة الذي أثمر تقديم بطولة ناجحة في جميع تفاصيلها». وشارك في تتويج الفائزين في اليوم الأول لمنافسات الجوجيتسو، الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وناصر أمان آل رحمة، ونائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد سالم الظاهري، ومدير المسابقات في اتحاد الجوجيتسو عبدالله الزعابي، ومدير الدورة حسن المزروعي.

من جهة أخرى، انطلقت أول من أمس منافسات بطولة البادل تنس لفئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة التي يشارك فيها اللاعبون الإماراتيون والمقيمون والزوار، إذ فاز الثنائي فرانسيسكو غورادو سوسا وسيرجيو إيكاردو ألكوريسا على الثنائي سعيد عارف عبدالعزيز ومحمد الكتبي بنتيجة 2-صفر، كما فاز الثنائي باسكال جاشا ساس وكريان شويدي أبل على الثنائي كاري شفيق مشنتف وميشيل مقصوديان بنتيجة 2-صفر. وتغلب الثنائي صامويل سانتا ورانجان باراديب على الثنائي سعيد الجابري وجمعة الفلاسي 2-1.