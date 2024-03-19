«نقطة البطائح» تفرض «الفاصلة» على الوصل في دوري السلة

فرض البطائح مواجهة ثالثة وفاصلة على منافسه الوصل، عقب الانتصار الصعب الذي حققه «الراقي»، أول من أمس، على صالة ناديه، بفارق نقطة واحدة (75-74)، في ختام الدور التكميلي المؤهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال.

وفرّط الوصل بفرصة انتزاع فوزٍ بمتناول اليد، وحسم بطاقة التأهل، إذ على الرغم من نيل لاعبي «الإمبراطور» الأفضلية في الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع بواقع (16-15 و29-24 و21-14)، فإن البطائح تمكن من خلال أفضليته الواضحة بنتيجة الربع الثالث (22-8) من ضمان الفوز بالمباراة بفارق نقطة واحدة.

وستقام المباراة الفاصلة في 25 مارس الجاري، والتي ستمنح الفائز العبور إلى المربع الذهبي.

يذكر أن فرق شباب الأهلي، والنصر، والشارقة، تأهلت بشكل مباشر إلى الدور نصف النهائي، بعد نجاحها في إنهاء الدور التمهيدي للبطولة بالمراكز الثلاثة الأولى، بينما فرضت على الفرق التي حلت بين المركزين الرابع والسابع، خوض دور تكميلي استهل الأربعاء الماضي، وعرف من خلاله فريقا الوصل والبطائح العبور إلى ختام هذا الدور، بفوز «الإمبراطور» على الظفرة (78-66)، و«الراقي» على الوحدة (96-89).