كريسبو يمنح لاعبي العين راحة سلبية لـ 3 أيام

كافأ مدرب فريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لاعبي الفريق بمنحهم راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، تقديراً لتفانيهم في التدريبات، وأدائهم في المباريات خلال الفترة الماضية التي مروا فيها بمرحلة من ضغط المباريات، بسبب تداخل البطولات، ونجحوا رغم ذلك في تحقيق مبتغاهم بالبقاء في المنافسة على جميع البطولات.

وأوضح مصدر لـ«الإمارات اليوم» أنه بعد الأيام الثلاثة، سيستأنف الفريق الحصص التدريبية بصورة يومية في الفترة المسائية، تحضيراً لمواجهة الشارقة في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين يوم 30 من الشهر الجاري.

وتغيب مجموعة من اللاعبين الأساسيين عن التدريبات، بسبب انضمامهم إلى المنتخب الأول لكرة القدم، وهم: الحارس خالد عيسى، وخالد العطاس، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم عباس، وكذلك خالد علي الذي التحق بالمنتخب الأولمبي. كما يغيب سفيان رحيمي، بسبب مشاركته مع منتخب المغرب، وكذلك أليخاندرو كاكو مع باراغواي، بينما ستكون المرة الأولى التي يخرج فيها لاعب المحور الكوري الجنوبي بارك يونغ من قائمة منتخب بلاده.

على صعيد متصل، علمت «الإمارات اليوم» أن النادي تلقى خطاباً يفيد باستدعاء المهاجم لابا كودجو لقائمة منتخب توغو، في حين خلت القائمة التي أعلنها مدرب توغو، البرتغالي باولو دوراتي، الخميس الماضي، من اسم لابا. وتستعد توغو لمواجهتي النيجر وليبيا الوديتين يومي 22 و26 من الشهر الجاري.

وكان لابا غائباً عن العين منذ 25 فبراير الماضي، حين تعرض للإصابة خلال مباراة بني ياس في الدوري.

والتحق بالتدريبات الجماعية قبل مواجهة عجمان الأخيرة، لكن المدرب هيرنان كريسبو فضّل عدم المجازفة به، ومنحه الفترة الكافية لاستعادة لياقته بالكامل.