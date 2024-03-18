الوحدة وبني ياس يتوجان بلقب كأس الجوجيتسو

اختتمت مساء أول من أمس، منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار يومين في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، بحضور الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، والذي شارك في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وتوج نادي الوحدة بلقب الرجال، متفوقاً على نادي بني ياس الذي حل وصيفاً، بينما أحرز نادي بني ياس لقب السيدات، بعد تفوقه على الوحدة الذي حل في المركز الثاني، في حين حصل نادي العين على المركز الثالث في فئتي الرجال والسيدات.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من المسؤولين.