عيد باروت: أنصح كبار السن بالالتزام بالرياضة وفق شروط

أكد مدرب المنتخب الوطني للشباب سابقاً، ومدرب دبا الفجيرة الحالي، عيد باروت، أنه لا توجد أعمار محددة لا يُسمح فيها بممارسة الرياضة، خصوصاً لكبار السن، مؤكداً أن الرياضة لا غنى عنها لدى جميع الأعمار، لكنها ترتبط بأمور وشروط لابد من الالتزام بها، منها ألا يمارس كبار السن الرياضة لوحدهم، بل مع مجموعة من الأفراد لكي يحظوا بالمساعدة في حال تعرضوا للإصابة أو الإرهاق، فضلاً عن أنه يُفضل استشارة الطبيب المختص قبل المباشرة بالرياضة، إذا كان كبير السن ممن يعانون الأمراض المزمنة.

وقال عيد باروت لـ«الإمارات اليوم»: «ممارسة الرياضة أمر مهم جداً، وهي معلومة بديهية، لكنها تحتاج إلى توضيحات تجعل منها مفيدة للفرد»، مبيناً أنه «على الرغم من التزامه بالتدريب، إلا أنه يحرص على ممارستها للحفاظ عليها كأسلوب مهم في حياته».

ووجّه باروت عدداً من النصائح لجميع ممارسي الرياضة في شهر رمضان الفضيل، عبر زاوية «نصائح رياضية»، بأنه توجد أشياء بسيطة قد تقود إلى التوقف عن ممارسة الرياضة، بسبب التعرض للإصابة، لابد من تفاديها، ومنها الجري على أرض صلبة، أو ممارسة الرياضة على الرغم من كون الشخص يشعر بالإرهاق بسبب العمل أو قلة النوم، إذ يحتاج للراحة الضرورية قبل البدء بالرياضة.

10 نصائح لكبار السن لممارسة الرياضة:

1- يجب أن يمارس الرياضة وفقاً لحالته الصحية.

2- استشارة الطبيب، خصوصاً من ذوي الأمراض المزمنة.

3- الاعتدال في الرياضة في الوقت والجهد المبذول.

4- عمل برنامج رياضي مستمر طوال العام.

5- لكل فئة عمرية رياضة خاصة بها وبما يتناسب مع القدرة البدنية.

6- ممارسة الرياضة المنزلية لإدامة المرونة.

7- تعتبر رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية الثابتة والمتحركة والسباحة من أهم رياضات كبار السن.

8- عدم ممارسة الرياضة في حال عدم أخذ قسط كافٍ من النوم والغذاء.

9- ممارسة الرياضة صباحاً تأتي بفوائد أفضل على جسم الإنسان.

10- ممارسة الرياضة ضمن مجموعة كي يحظى كبير السن بمساعدة عند أي حالة طارئة.