4 لاعبين في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»

تصدر أربعة لاعبين ترتيب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، يتقدمهم المصنف الأول الطاجيكي فاروق أموناتوف بالعلامة الكاملة بخمس نقاط، ويشترك معه الصربي المخضرم ايغور ميلادينوفيتش، والكوبي وولتر أرينسيبيا، والفلبيني أوليفر ديماكيلينغ، بالرصيد نفسه.

وجاء في المركز الثاني برصيد 4.5 نقاط، سبعة لاعبين أبرزهم الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني الذي اكتفى بتقاسم نقطة الجولة الخامسة مع الأوزبكي الأستاذ الدولي الكبير أليكسي بارسوف ليقبع كل منهما في المركز الثاني. وافتتح تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، يرافقه نبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس الشارقة الرياضي، منافسات اليوم الأول من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج.