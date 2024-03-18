مواجهة فاصلة اليوم بين شبــاب الأهلي والمحرق في «سلة غرب آسيا»

يحل شباب الأهلي في الـ11 مساء اليوم، ضيفاً على المحرق البحريني، في المواجهة الثالثة والفاصلة من منافسات الدور التكميلي، المؤهل إلى نصف النهائي لبطولة «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة عن المنطقة الخليجية.

وتبادل الفريقان الانتصار خارج الديار في مواجهتي الذهاب والإياب، بعد أن تمكن شباب الأهلي من الفوز ذهاباً في المنامة في الرابع من مارس الجاري بواقع (97-87)، قبل أن ينجح المحرق في استثمار الغيابات المؤثرة في صفوف شباب الأهلي للإصابة، وحسم الإياب في 11 الجاري بنتيجة (116-75).

ويستند الفريقان في المواجهة الفاصلة على نقاط القوة لدى كل منهما، إذ رغم تشاركهما نسب النجاح ذاتها في المباراتين على صعيد نقاط التسجيل البالغة 46%، إلا أن شباب الأهلي يعوّل على تفوقه تحت سلة الخصم بنسبة نجاح 55.1%، مقارنة بـ54.9% للمحرق، يقابلها رهان البحرينيين على تفوقهم الواضح على صعيد الرميات الثلاثية بنسب نجاح تبلغ 36.4%، مقابل 25.9% لشباب الأهلي الذي يتميز بالدفاع، خصوصاً على صعيد المتابعات (الالتقاط الناجح للكرات المرتدة عن السلة)، بمعدل يصل إلى 43 متابعة، منها 29 دفاعية و14 هجومية، مقارنة بـ38 للمحرق (28 دفاعية و10 متابعات هجومية).