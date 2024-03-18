محمد شهاب يفوز ببطولة «كيو تور» العالمية للسنوكر

فاز نجم منتخب الإمارات للسنوكر، محمد شهاب، بلقب التصفية الثالثة النهائية لبطولة «كيو تور» العالمية لمحترفي السنوكر، التي أقيمت في البوسنة، ليكون أول إماراتي يحصد لقب هذه البطولة العالمية.

وتأهل شهاب إلى هذه البطولة بعد فوزه بلقب جولة أبوظبي التي أقيمت في يناير لمنطقة الشرق الأوسط. وشارك في الجولة النهائية 24 لاعباً من نخبة محترفي لاعبي العالم يمثلون 14 دولة.

وبفوزه ضمِن شهاب مقعداً دائماً له في بطولات العالم للمحترفين لمدة عامين مقبلين.