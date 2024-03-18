«الأولمبي» يؤدي مرانه الأول تحت قيادة الأوروغوياني برولي

أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم مرانه الأول، تحت قيادة المدرب الأوروغوياني مارسيلو برولي وجهازه الفني المساعد في معسكره الداخلي، الذي انطلق مساء أول من أمس على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، ويأتي هذا المعسكر في إطار التحضيرات الختامية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة، التي ستُقام في الفترة من 20 إلى 26 من الشهر الجاري بالسعودية.

وحرص المدرب على التعرف إلى جميع اللاعبين قبل بداية التدريبات، وتحدث معهم عن أهمية المشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تُعد إحدى المحطات الإعدادية لنهائيات بطولة كأس آسيا، المقررة إقامتها في أبريل المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

واختتم الأبيض الأولمبي معسكره بأداء حصته التدريبية الثانية، مساء أمس، وتغادر البعثة اليوم إلى مدينة الأحساء في السعودية، حيثُ تقام منافسات بطولة غرب آسيا.