أحمد خليل يلعب 132 دقيقة فقط هذا الموسم دون أن يسجل

تستمر معاناة المهاجم الدولي السابق أحمد خليل، مع قلة مشاركاته مع فريقه الحالي البطائح في الموسم الثاني على التوالي. ومع بقاء 11 مباراة للبطائح على نهاية دوري أدنوك للمحترفين، لم ينجح أحمد خليل في إثبات نفسه مع فريقه، إذ تستمر دقائق لعبه في الانخفاض مع مرور المباريات.

ولم يتمكن أحسن لاعب في آسيا عام 2015 من التأقلم مع خطط البطائح منذ أن انتقل إليه في صيف 2022 في صفقة انتقال حر قادماً من شباب الأهلي، إذ شارك هذا الموسم في ثماني مباريات بديلاً بمعدل 132 دقيقة، دون أن يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وفي الموسم الماضي لعب أحمد خليل (32 عاماً) سبع مباريات مع دقائق لعب أطول بلغت 224 دقيقة، لم يتمكن فيها أيضاً من صناعة أو تسجيل أي هدف.

وتتوقف أهداف أحمد خليل في الدوري عند 84 هدفاً سجلها على مدار 16 موسماً، وظهر بمعدل مباريات وصل إلى 236 مباراة، وكان آخر أهدافه في موسم 2020-2021 حين سجل هدفين فقط بقميص شباب الأهلي.

ويُعدّ موسم 2019-2020 الأعلى تسجيلاً للاعب خلال ظهوره في دوري المحترفين، حيث أحرز 13 هدفاً من أصل 16 مباراة لعبها، بينما كان موسم 2015-2016 الأكثر مشاركة بـ25 مباراة من أصل 26.

وقاد أحمد خليل شباب الأهلي في 2015 لنهائي دوري أبطال آسيا مسجلاً أربعة أهداف في البطولة القارية.

وبدأ مسيرته في شباب الأهلي وانتقل بعدها إلى الجزيرة في صفقة قياسية عام 2017، لكنه لم يوفق، لينتقل إلى العين مطلع 2018، ثم عاد إلى شباب الأهلي في صيف 2018، وبعدها إلى البطائح.

• تتوقف أهداف أحمد خليل في الدوري عند 84 هدفاً سجلها على مدار 16 موسماً.