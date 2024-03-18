الفريق الهولندي بطلاً لـ «تحدي البادل» في «ند الشبا»

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين ببطولة تحدي ند الشبا للبادل للفرق، وفئة التصنيف المحلي للسيدات والناشئين، والتي أسدل الستار على منافساتها مساء أول من أمس. وكان الفريق الهولندي نال اللقب بعد تغلبه على الفريق الكويتي بنتيجة 2-0، فيما حل الفريق الإيراني في المركز الثالث بعد فوزه على الفريق الإماراتي بنتيجة 2-0.

كما تُوج الثنائي علياء طاهر وفاطمة الجناحي بلقب فئة التصنيف المحلي للسيدات الإماراتيات، عقب الفوز على الثنائي فاطمة شهدور ومريم شهدور.

ونال الثنائي أحمد الهاشمي ومارتن مارتنيز، المركز الأول في منافسات البادل لفئة الناشئين تحت 18 سنة.

وشارك في تتويج الفائزين، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، صلاح تهلك، ومدير الدورة، حسن المزروعي، وأمين عام اتحاد الإمارات للبادل سعيد المري.

وفي مسابقة الجري والتي شهدت تنافساً قوياً بين العدائين المشاركين، نال الإثيوبي داجني ديمسي لقب الفئة المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات للرجال، وتلاه في المركز الثاني المغربي أنور الغوز، وجاء العداء المغربي نعمان العساوي في المركز الثالث.

وفازت المغربية وفاء زروال بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للسيدات لسباق 10 كيلومترات، واحتفظت الإثيوبية فانوس تاكلي بالمركز الثاني الذي حققته العام الماضي، بينما حلت البريطانية كاتي جوردن في المركز الثالث. وذهب لقب فئة المواطنين لمسافة 10 كيلومترات رجال إلى خالد البدواوي، وحل خليفة النعيمي في المركز الثاني، وعبيد النعيمي ثالثاً.

وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كيلومترات سيدات، فازت رقية محمد المزروعي بالمركز الأول، تلتها علياء عبيد الشامسي، وحلت فاطمة الشامسي في المركز الثالث.

• شهدت مسابقة الجري فوز الإثيوبي ديمسي بلقب الفئة المفتوحة (10 كيلومترات) للرجال، بينما أحرزت لقب السيدات المغربية وفاء زروال.