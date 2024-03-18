رمسـة مـلاعب

تصريح

قال لاعب في أحد أندية دوري الدرجة الأولى، المنافسة على الصعود إلى المحترفين، إنه ممنوع من إعطاء تصريحات إعلامية، بتوجيه من إدارة النادي، دون أن يوضح السبب.

لاعب

قال جمهور أحد أندية المحترفين إن لاعب الفريق المتميز هذا الموسم، يستحق فرصة الانضمام إلى تشكيلة المنتخب، وإنه من المواهب التي بإمكانها أن تشكل إضافة كبيرة لـ«الأبيض».

غرامة

دخل نادٍ في دوري الدرجة الثالثة في مشكلات مع نادٍ آخر يستضيف مبارياته في البطولة، بسبب الجدل حول من يدفع غرامة مالية تم توقيعها على «النادي المستضيف».