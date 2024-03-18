رياضيون لبينتو: معالجة مشكلات الدفاع وثبات التشكيل من أهم التحديات قبل مواجهتي اليمن

أكد رياضيون ومحللون فنيون أهمية تعامل المنتخب الوطني لكرة القدم - خلال مباراتيه المرتقبتين أمام نظيره اليمني يومي 21 و26 الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثامنة في تصفيات مونديال 2026 - بالجدية المطلوبة وعدم الاستهانة بالخصم، مشيرين إلى أن منتخب اليمن ظل في الفترة الأخيرة يتطور بشكل إيجابي، لافتين إلى أن المنتخب في حال تخطيه عقبة اليمن ذهاباً وإياباً، سيقرّبه ذلك من حسم التأهل إلى الدور المقبل في هذه التصفيات، وسيعزز موقفه، كونه يتصدر مجموعته حالياً، مشددين على أن ثبات التشكيل وزيادة الانسجام بين اللاعبين، ومعالجة مشكلات الدفاع والهجوم، أهم التحديات التي تنتظر مدرب المنتخب باولو بينتو قبل مواجهتي اليمن.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى ألا تكون هناك تغييرات كبيرة في تشكيلة المنتخب، وأن يستقر بينتو على تشكيلة ثابتة، كون كثرة التغييرات في التشكيلة تؤثر سلباً في المنتخب، كما ظهر في الفترة الماضية، خصوصاً في كأس آسيا الأخيرة في قطر».

وشددوا على أهمية أن يكون طموح المنتخب هو التأهل للمونديال المقبل، وتوفير كل المتطلبات التي تمكّنه من تحقيق هذا الهدف. ويخوض المنتخب الذي يتصدر المجموعة الثامنة بست نقاط، معسكراً داخلياً في أبوظبي، استعداداً لمواجهة ضيفه منتخب اليمن ذهاباً على استاد آل نهيان في نادي الوحدة في 21 الجاري، وإياباً يوم 26 الجاري على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في منطقة الخبر بالسعودية.

إعداد جيد

وأكد مدرب المنتخب السابق لكرة القدم والمحلل الفني الدكتور عبدالله مسفر، أن مباريات دوري أدنوك للمحترفين تعد بمثابة إعداد جيد للاعبي المنتخب قبل مواجهتي اليمن، من خلال مشاركة لاعبيه مع فرقهم في المسابقة المحلية، مشيراً إلى أنه يتمنى ألا تكون هناك أي إصابات في صفوف المنتخب.

وأكد أن لاعبي المنتخب اكتسبوا الخبرة من المشاركات الماضية التي كان آخرها المشاركة في كأس آسيا، معتبراً أن المنتخب يفترض أن يكون في وضع فني أفضل مما كان عليه في الفترة الماضية، خصوصاً أن بينتو تمكّن خلال توليه تدريب المنتخب من التعرّف إلى لاعبيه عن قرب، من خلال متابعتهم أثناء المشاركة مع أنديتهم، مؤكداً أن بعض الخيارات التكتيكية الخاصة بالمنتخب يمكن أن تتغير حسب رؤية المدرب. وحذر مسفر من الاستهانة بالمنتخب اليمني، كونه سيكون منافساً صعباً، لأنه ظل منذ فترة يُعِد بشكل جيد وهو دائماً في حالة تطور مستمر.

دروس آسيا

وأكد اللاعب الدولي السابق والمشرف العام السابق للمنتخب، الدكتور حسن سهيل، أنه بالنسبة لإعداد المنتخبات يفضّل خوض مباريات ودية للوقوف على التشكيلة المناسبة للدخول في أي بطولة، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن تكون هناك مباريات ودية للمنتخب قبل مواجهة اليمن. وأضاف سهيل: «أتمنى أن يستفيد المنتخب من خروجه من كأس آسيا الأخيرة، للظهور بشكل مشرف في البطولات المقبلة، خصوصاً أن المنتخب أخفق في الفترة السابقة في بطولات كثيرة ولم تتبق له إلا تصفيات المونديال، لذلك أتمنى أن يحصد بطاقة الصعود إلى المونديال المقبل». وتابع سهيل: «يجب على لاعبي المنتخب عدم الاستهانة بالمنتخب اليمني الذي يشهد مستواه تطوراً فنياً ملحوظاً، حسب مشاهداتنا الأخيرة له، سواء في دورات كأس الخليج أو غيرها، وهو منتخب صعب وليس سهلاً، ولديه جيل جيد من اللاعبين الشباب».

ثبات التشكيل

وشدد المدرب الوطني حسن العبدولي على أن مشاركة المنتخب في بطولة آسيا الأخيرة، تعد مرحلة وانتهت، وكانت لها إيجابياتها وسلبياتها. وأضاف: «المنتخب يدخل الجولة المقبلة في هذه التصفيات وهو يتصدر مجموعته، لذلك فإن المدرب يفترض أن يبدأ هذه المرحلة بثبات التشكيل». وأشار إلى أن وضع المنتخب حالياً ممتاز في هذه التصفيات، إلى جانب بروز مجموعة من اللاعبين. وأضاف العبدولي: «يجب الاستفادة من مكتسبات تطور فريق العين خلال مشاركته الحالية في دوري أبطال آسيا، خصوصاً أن هناك لاعبين استعادوا مستوياتهم الفنية، مثل الحارس خالد عيسى وبندر الأحبابي ويحيى نادر، وكذلك لاعبي الوصل المتميزين في مسابقة الدوري، مثل علي صالح، وعبدالرحمن صالح الذي أرى أنه ظهير أيسر حالياً، وكذلك تطور أداء عدد من لاعبي الفرق الأخرى».

تحديات كثيرة

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق المحلل الفني الدكتور سليم الشامسي، إن المنتخب يواجه تحديات كثيرة وظروفاً صعبة، منها التوقفات الكثيرة للدوري، مشيراً إلى أن المنتخب يعد في النهاية هو ناتج عمل الأندية. وشدد على أهمية زيادة الحصص التدريبية لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين. وأشار إلى أن المنتخب افتقد - في الفترة الماضية - الانسجام المطلوب بين عناصره، وهو ما يجب أن يعمل على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

• المنتخب يواجه اليمن ذهاباً وإياباً في تصفيات المونديال يومي 21 و26 الجاري.