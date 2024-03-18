دبا الحصن يهزم العربي ويعزز تواجده في وصافة "الأولى"

حقق فريق دبا الحصن فوزا ثمينا عندما تغلب على مضيفه العربي 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الدرجة الاولى، قاده لتعزيز تواجده في المركز الثاني برصيد 47 نقطة خلفا للمتصدر العروبة 55 نقطة، وسجل هدفيه كل من البرازيلي جيلمار دا سيلفا في الدقيقة (51) وبولينج ديمبل (90+1) بينما سجل للعربي حمد ابراهيم (30)، وليتجمد رصيد العربي عند النقطة 32.

وفي باقي المباريات فاز الجزيرة الحمراء على مصفوت 2-1، ليصل رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، وظل مصفوت عند 20 نقطة في المركز 14، وفاز فريق التعاون على سيتي 4-1، ليصبح رصيده 33 نقطة في المركز السابع، بينما ظل سيتي إلى 10 نقاط في المركز ما قبل الأخير، وفاز الحمرية على مسافي 1-0، ليصبح رصيده 26 نقطة في المركز 11، بينما مسافي ظل عند 35 نقطة في المركز السادس.