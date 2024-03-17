انطلاق النسخة الـ 3 من بطولة شباب الحمرية الرمضانية

افتتح عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم في نسختها الثالثة ( بطولة الفريج)، والتي تقام بمشاركة أربعة فرق هي، الإمبراطور والشباب والأساطير والاتحاد.

وقال منظم البطولة عبيد راشد الشامسي في تصريح صحافي إن الحدث رياضي وعائلي أيضا، يحضره الكبار والصغار. مشيرا إلى أن لهذه البطولة نكهة خاصة ومكانة مميزة.

وتتشكل اللجنة المنظمة للبطولة من عبيد راشد الشامسي، وعارف مصبح المهيري، وعبدالله ظاعن الكتبي، وعبدالله حسن الشامسي، ومحمد عبيد السويدي، وتقوم اللجنة بجميع التجهيزات اللازمة لتنظيم البطولة خلال شهر رمضان المبارك.