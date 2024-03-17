المنتخب يبدأ إعداده لمواجهتي اليمن في تصفيات المونديال

بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس معسكره الداخلي في جزيرة السعديات في أبوظبي استعداداً لمواجهتي اليمن ذهابا وإيابا يومي 21 و26 الجاري، في تصفيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الثامنة.

وعلى ملعب جامعة نيويورك، قاد البرتغالي باولو بينتو المران الأول الذي شهد وجود اللاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة باستثناء لاعبي العين وعجمان الذين سينضمون إلى المعسكر مساء اليوم.

من جهته عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من العراق لإدارة مباراة يوم 21 الجاري، بقيادة مهند قاسم ( ساحة ) واثق مدلل ( مساعد أول ) أحمد صباح ( مساعد ثان ) يوسف سعيد ( حكماً رابعاً ) وعبدالرحمن الزيد من السعودية مقيماً للحكام والياباني أوتاني كيني مراقباً للمباراة.