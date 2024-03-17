إقامة مركز للبلياردو والسنوكر بنادي الإمارات

استضاف نادي الإمارات برأس الخيمة اجتماعاً مشتركاً تنسيقياً ضم إدارة نادي الإمارات وإدارة اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، وذلك في إطار تطوير التعاون بين الطرفين لزيادة التنسيق عبر إقامة الأنشطة الرياضية المجتمعية وتحسين ظروف وبنية ممارسة الألعاب المختلفة وزيادة نطاقها الجغرافي، على أن يكون التعاون انطلاقة لعلاقات أرحب بين الجانبين.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف عبد الله وعادل الخيال وثاني سالم الشحي أعضاء مجلس الإدارة وبشير راجي المدير التنفيذي بالنادي ومازن سوقار نائب المدير التنفيذي، كما حضر من جانب اتحاد الإمارات البلياردو والسنوكر خالد آل حسين الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر وخالد محمد الخيلي المدير التنفيذي في الاتحاد ومحمد خلف السكرتير الإداري بالاتحاد ومدرب البلياردو عيسى حسن البلوشي





وذكر المركز الإعلامي أن الاجتماع أسفر عن ترحيب نادي الإمارات بإقامة مركز البلياردو والسنوكر للرجال والنساء في مقر النادي وتحت اشراف الاتحاد على أن يخصص النادي أحد مرافقه للعبة كمرحلة أولى بعدها سيتم إقامة مركز متكامل في النادي للبلياردو والسنوكر وذلك لزيادة ممارسة اللعبة في نطاقها الجغرافي بدولة الإمارات ورأس الخيمة على وجه الخصوص.

كما تقرر إقامة بطولة رمضانية للبلياردو والسنوكر في نادي الإمارات وتحت اشراف الاتحاد، ورحب يوسف البطران، بالوفد الزائر وبمقترح إقامة مركزاً متكاملاً البلياردو والسنوكر في إمارة رأس الخيمة ونادي الإمارات تحديداً يخدم اللعبة واللاعبين من الجنسين ويزيد من عدد ممارسيها، وأضاف بأن نادي الإمارات يقف دائماً مع أية مبادرة تخدم الرياضة والشباب، حيث أنها تأتي ضمن أهداف واستراتيجية النادي وتوجه قيادتنا الرشيدة الرامية دوماً إلى احتضان الشباب ومساعدتهم على تنمية حضورهم الرياضي في مختلف الألعاب.



من جانبه تقدم خالد آل حسين بخالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات على حفاوة الاستقبال، والترحيب بإقامة المركز الخاص للبلياردو والسنوكر وتسخير كافة إمكانيات النادي للاتحاد بما يخدم أهداف الاتحاد في نشر اللعبة في كافة ارجاء الدولة وتحقيق المصلحة العامة من خلال احتواء الشباب والفتيات في هذا الصرح الرياضي والاجتماعي الكبير، ويزيد من فرص انضمام عدد كبير من الجنسين لهذه اللعبة ويشجعهم على ممارستها في واكتشاف المواهب وصقلها وتمثيل الدولة بإشراف فني عالي المستوى.