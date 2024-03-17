غزارة تهديفية في مهرجان كلباء الرمضاني

شهدت مباريات اليوم الثاني لبطولة كرة القدم ضمن منافسات مهرجان كلباء الرمضاني غزارة تهديفية عندما شهدت تسجيل 23 هدفا شاهدها الجمهور الذي تابع المباريات وذلك في المهرجان الذي ينظمه نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي.

واسفرت النتائج عن فوز الخوير شباب النيل 6-4، وفاز المخضرمين على الامبراطور 7-4، وتعادل اتحاد كلباء (أ) مع فريق (012) بنتيجة 1-1.

وضمن منافسات الكرة الطائرة فاز فريق بحر الفجيرة على فريق الاتحاد بشوطين نظيفين كما فاز فريق البارون B على منافسه فريق البارون A بشوطين مقابل شوط

كما شهدت الفعاليات اقامة ورشة عن التغذية الصحية نظمها نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو قدمتها الاستاذة شادية احمد بوشقير، ونظمت دائرة الشئون الاسلامية مسابقات وجوائز للحضور من الجمهور والرياضيين.

بدوره وصف عضو مجلس ادارة النادي ومدير ادارة الاتصال المؤسسي بالنادي ونائب رئيس اللجنة المنظمة الدكتور سيف احمد الزعابي الفعاليات الرياضية والمجتمعية والثقافية التي شهدها المهرجان، وأكد انها ظهرت بشكل مميز مما يعكس اهميتها بين ابناء المجتمع ومثنيا على الروح الرياضية العالية للمشاركين.