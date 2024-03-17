العروبة يعزز صدارته ويقترب من دوري المحترفين

عزز نادي العروبة حظوظه بالتأهل المبكر لدوري أدنوك للمحترفين وذلك بفوز مهم حققه على حسابه ضيفه الذيد بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي سايمون دي باروس في الدقيقة (24)، وذلك ضمن منافسات الجولة لدوري الدرجة الأولى والتي أقيمت مساء السبت وبذلك أصبح رصيد العروبة 55 نقطة في المركز الأول بينما ظل فريق الذيد عند رصيده 25 في المركز 11.

وفاز دبا الفجيرة على مضيفه جلف يونايتد 3-1، وسجل هدفيه المقيم العماني محمد المربوعي (60,82) والغامبي الفوسيني جاساما (90+3)، بينما سجل لجلف يونايتد الغاني سامبسون اجيابونج (66) ليصبح رصيد دبا الفجيرة 39 نقطة في المركز الثالث وجلف يونايتد 20 نقطة في المركز 15.

وفاز الظفرة على ضيفه الفجيرة 2-1، ليصبح رصيده 37 نقطة وتجمد رصيد الفجيرة عند 33 نقطة في المركز السابع، وسجل هدفي الفائز البرازيلي فيكتور سانتوس (66) والانجليزي بينيك افوبي (82)، بينما سجل هدف الفجيرة الفنزويلي انجيل لزاما (56)، وفاز الرمس على "جلف اف سي" بهدف نظيف سجله البرازيلي لوكاس سيلفا (45+3)، ليصبح رصيده 10 نقاط في المركز الاخير و"جلف اف سي" 20 نقطة في المركز 14.