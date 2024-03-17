3 انتصارات في ثاني أيام بطولة كرة القدم في عجمان الرياضية

شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة والتي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، الكثير من الإثارة والتنافس بين الفرق المشاركة.

وشهدت نتائج اليوم الثاني فوز الإدارة العامة للدفاع المدني على فريق غرفة عجمان بخماسية نظيفة في مباراة تألق فيها اللاعب يوسف محمد من الدفاع المدني فائزاً بنجومية المباراة، وتغلب فريق القيادة العامة لشرطة عجمان على دائرة الميناء والجمارك بهدف وحيد، وحصل محمد بركات عبد الرحمن من شرطة عجمان على جائزة نجم المباراة، فيما انتهت المباراة الثالثة بفوز فريق جامعة المدينة عجمان على جامعة عجمان بهدفين نظيفين، واختير يحيى

ماهر من المدينة عجمان رجلاً للمباراة.

وتستأنف مباريات البطولة الأحد إذ يلتقي جامعة المدينة عجمان (3 نقاط) بجهاز الرقابة المالية (نقطة واحدة) في العاشرة مساء، ويتطلع غرفة عجمان إلى تحقيق أول انتصار عند مواجهة مصرف عجمان في "لقاء الجريحين" في الحادية عشرة مساء، بينما يلعب دائرة الأراضي والتنظيم العقاري (نقطة واحدة) مع دائرة الميناء والجمارك بدون رصيد من النقاط في الثانية عشرة مساء.

وفي كرة الطائرة الشاطئية تقام اليوم السبت 3 مباريات، تجمع الأولى دائرة البلدية والتخطيط مع أونلي فريش في الساعة العاشرة مساء، ويواجه في المباراة الثانية "واي إم كي" فريق الصقور في الحادية عشرة مساء، أما المباراة الثالثة فتجمع "بالا سايكسز" بفريق "يونايتد سبيكرز" في الثانية عشرة مساء.

وأجريت قرعة منافسات كرة السلة أمس وأسفرت عن نتائج متوازنة للفرق الثمانية التي وزعت على مجموعتين للبطولة التي يستضيفها مركز عجمان الإبداعي، وجاء فريق BESSY في المجموعة الأولى بجوار جامعة المدينة عجمان وجامعة عجمان ودائرة الميناء والجمارك، فيما تواجد EAGLES في المجموعة الثانية بجانب الأكاديمية الأولمبية الوطنية وNY ElITE ونادي فرسان الموستانج.