الوصل ومليحة يكسبان العين والنصر في مؤجلات دوري اليد

حقق فريقا الوصل ومليحة انتصارين صعبين خارج ملعبيهما على حساب العين والنصر في المباراتين المؤجلتين من الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام لكرة اليد، إذ فاز «الإمبراطور» بنتيجة (32-30)، ومليحة (25-24).

ومع ختام مباريات الجولة الثامنة، يحافظ الشارقة على صدارة الترتيب العام برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه شباب الأهلي «الوصيف»، واقتنص مليحة المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كل من الجزيرة والعين المتشاركين بالمركز الرابع، مع أفضلية فارق الأهداف لـ«فخر أبوظبي».

وواصل الوصل صحوته بتعزيز مركزه السادس برصيد 15 نقطة، متقدم بفارق ثلاث نقاط عن دبا الحصن «السابع»، فيما يقبع النصر بالمركز الثامن والأخير برصيد 10 نقاط. وتقام في 19 مارس الجاري مؤجلات دوري اليد من الجولة التاسعة التي لم تجرِ أحداثها في موعدها بسبب الحالة الجوية الأسبوع الماضي، فيلتقي الجزيرة مع ضيفه النصر، ودبا الحصن مع مضيفه العين، وتستكمل المباريات في 24 الجاري بلقاء الشارقة مع مضيفه شباب الأهلي، فيما يحل الوصل ضيفاً على مليحة.

وعرف الوصل كيفية ضمان الفوز على العين، بحسم «الإمبراطور» بنتيجة الشوط الأول بواقع (15-13)، والحفاظ على فارق الهدفين حتى صافرة النهاية، وحسم المباراة بواقع (32-30).

بدوره، عانى مليحة لإنهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل أمام النصر (13-13)، قبل أن يتمكن في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء من انتزاع هدف الفوز بالمباراة بواقع (25-24).