«التعادلات» ترفع مستوى الإثارة في صراع التأهل بكأس منصور بن زايد

تواصلت سلسلة التعادلات في منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تعادل سلباً أول من أمس، مكتب البعثات الدراسية مع مدارس الإمارات الوطنية، على ملعب «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، وذهبت جائزة رجل المباراة إلى زكريا أكريران، قائد البعثات الدراسية. وكذلك تعادل مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث تقدم محمد فاروق للأرشيف والمكتبة الوطنية قبل أن يدرك رونالدو فورنس التعادل لمصلحة مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، وحصل على جائزة أفضل لاعب ماسوران جويديور حارس الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وبعد مرور جولتين، بات كل فريق يملك نقطتين من مباراتين، إلا أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يتواجد في الصدارة «بفارق الأهداف المسجلة»، وخلفه مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي ومدارس الإمارات الوطنية ثم مكتب البعثات الدراسية.

في جانب آخر، قال مهند سالم العنزي، المدافع السابق لمنتخب الإمارات ونادي العين في تصريح صحافي: «جميع الفرق استعدت جيداً للنسخة الحالية، وما رفع من مستوى البطولة هو زيادة عدد الأجانب إلى 10 لاعبين بالنسبة لكل فريق». وأضاف قائد فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية: «ننافس لاعبين أجانب يشاركون في المسابقات المحلية إضافة إلى آخرين من بطولات خارجية ويتمتعون بالجودة، إضافة إلى أن هناك الكثير من الأندية المحلية تعمل على متابعة اللاعبين من أجل ضمهم في الانتقالات، وهو ما ينعكس إيجاباً على شكل الأداء». وأثنى على الأمور التنظيمية والفعاليات المصاحبة للبطولة، قائلاً: «اسم البطولة يجذب الجميع، كما أنها تتمتع بجمالية خاصة داخل وخارج الملعب، وفخور بتواجدي في البطولة التي تحظى بدعم لامحدود».