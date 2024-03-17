العين يجتاز 10 مباريات في 35 يوماً بـ «العلامة الكاملة»

نجح فريق العين في تحدي خوض 10 مباريات في فترة 35 يوماً بين التاسع من فبراير الماضي و15 الجاري، حقق خلالها العلامة الكاملة وتغلب على الإرهاق والإصابات، آخرها الفوز برباعية نظيفة على عجمان في الجولة الـ16 لدوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، سجل منها نجمه المغربي سفيان رحيمي «هاتريك»، ليحافظ العين على وصافة الدوري بـ34 نقطة.

وفي التاسع من فبراير الماضي، فاز على كلباء في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بهدفين دون رد، بعدها بأربعة أيام خرج لملاقاة ناساف الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 بـ«أبطال آسيا»، وتعادل سلباً، ثم واجه الوحدة في 18 فبراير، وفاز بهدف لصفر في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

وفي 21 فبراير، فاز في إياب ثمن نهائي أبطال آسيا على ناساف 2-1. بعدها عاد إلى خوض مباريات الدوري المحلي، وفاز على بني ياس يوم 25 فبراير بهدف لصفر، ثم أربعة أيام بعدها فاز على حتا في الدوري 5-3. وفي الرابع من مارس الجاري، واجه النصر السعودي المُدجج بالنجوم في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا، وفاز بهدف سفيان رحيمي. ثم عاد لمواجهة كلباء في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ورغم خسارته بهدفين لصفر، استطاع الفوز بركلات الترجيح، ليتأهل إلى نهائي الكأس، ويضرب موعداً مع الوحدة.

وفي 11 الجاري، خرج لمواجهة النصر السعودي في إياب ربع نهائي أبطال آسيا، ورغم خسارته 4-3، لكنه تعادل في المباراتين (4-4)، ليفوز بركلات الجزاء، بعد تألق حارس العين خالد عيسى. ليحجز «الزعيم» مكانه في نصف نهائي أبطال آسيا، ويضرب موعداً مع الهلال السعودي.

وأمام ضغط المباريات، وحفاظاً على حظوظ العين في البطولة الآسيوية، شهد يوم أمس اجتماعاً بين مسؤولي العين ورابطة دوري المحترفين في محاولة لوضع برمجة جديدة لمباريات العين المحلية، بما يضمن له مواصلة مشواره القاري بنجاح. وأبدى مدرب العين، هيرنان كريسبو، سعادته بالانتصارات المتتالية، وحفاظه على حظوظه كاملة في جميع البطولات التي يخوضها، وقال في المؤتمر الصحافي بعد مباراة عجمان: «سعداء للغاية أن نُنهي هذه المباريات بنتائج إيجابية، وممتن للجماهير التي تقف خلفنا وتدعم الفريق، ونعد الجميع أن نواصل العمل بنفس الروح والعزيمة».

مدرب عجمان: هدف «غير صحيح» أثر سلباً في معنويات اللاعبين

قال مدرب عجمان، الروماني إيسيلا، إن «هدفاً غير صحيح للعين أثر سلباً في معنويات لاعبي عجمان»، مشيراً إلى هدف العين الثالث الذي سجله سفيان رحيمي. وكان العين فاز على عجمان برباعية نظيفة، أول من أمس، في الجولة الـ16 للدوري. وقال إيسيلا في المؤتمر الصحافي: «لا أعتقد أن الهدف الثالث صحيح، حتى بعض لاعبي العين وأفراد من الجهاز الفني لفريقهم، أكدوا أن هناك خطأ تعرّض له مدافع عجمان سعود سعيد، قبل أن يضع سفيان رحيمي الكرة في الشباك».

وأضاف: «نعم الهدف لم يؤثر في النتيجة، لكنه أثر سلباً في معنويات اللاعبين، خصوصاً بعد أن مارسنا ضغطاً كبيراً على الفريق المنافس في الشوط الثاني». وقال المدرب إن «الفريق دفع ثمن الأخطاء في الشوط الأول، والتي سجل منها العين هدفين».

. العين حافظ على مركزه في وصافة الدوري بـ 34 نقطة، بعد الفوز على عجمان أول من أمس.