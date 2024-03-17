46 درّاجاً في المطاردة الفردية والإقصاء بـ «مضمار زايد»

شارك 46 درّاجاً من سبعة أندية في سباق المطاردة الفردية والإقصاء بمضمار زايد في الشارقة، لفئتي الشباب والناشئين، في ختام الدوري المحلي.

وفاز درّاج نادي أبوظبي خالد النعيمي بالمركز الأول في سباق المطاردة الفردية للشباب، وحلّ زميله حارب المرزوقي ثانياً، ثم يوسف مير من نادي النصر ثالثاً.

وسيطر نادي الشارقة على المراكز الثلاثة الأولى في سباق المطاردة الفردية للناشئين، وجاء عبيد السويدي بالمركز الأول، وسيف محمد آل علي ثانياً، وحمد خليفة ثالثاً. وحقق علي نصراتي من الشارقة المركز الأول في سباق الإقصاء للشباب، وحلّ حارب المرزوقي من أبوظبي ثانياً، وزميله خالد النعيمي ثالثاً.

وفي فئة الناشئين، فاز سيف آل علي من الشارقة بالمركز الأول، وحلّ صالح الحمادي من أبوظبي ثانياً، ويوسف البلوشي من النصر ثالثاً.

توّج الفائزين نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، خليفة بن عمير.