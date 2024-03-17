رمسـة مـلاعب

لاعب

حاول لاعب من أحد أندية «المحترفين» المشاركة في دورة رمضانية، بعد أن خرج من حسابات مدرب فريقه، إلا أن اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية أصرّت على عدم السماح للاعب بالمشاركة، بسبب لائحة البطولة التي تمنع مشاركة لاعبي الأندية.

إحصاءات

حرص مدرب أحد أندية الدرجة الأولى على استثمار الإحصاءات والأرقام التي يقدمها له المركز الإعلامي للنادي، كونها تساعده على تحليل المستويات الفنية للفرق المنافسة قبل كل مباراة يخوضها، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية.

اتحاد

يبحث اتحاد لعبة فردية ترتيب أولويات المشاركات الخارجية، وتجنب أي خلافات بين المجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل خوض الانتخابات عقب المشاركة في «أولمبياد باريس 2024» في الصيف المقبل.