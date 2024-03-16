فوز واحد وتعادلان في افتتاح مباريات كرة القدم بدورة عجمان الحكومية

افتتح الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، مساء الخميس النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام برعاية وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وتضم الدورة 9 مسابقات تنافسية وهي كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة والبادل تنس وبطولة الرماية وسباق الجري للرجال وسباق الدراجات الهوائية وبطولة الألعاب الشعبية وألعاب التحدي، إلى جانب فعاليتي يوم زايد للعمل الإنساني، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات.

حضر الافتتاح مدير عام شركة الراسخون للعقارات "الراعي الماسي للدورة"، خليفة سلطان بن حارب المهيري، والرئيس التنفيذي لمجموعة لافيش للعطور، عادل الهاشمي "الراعي الفضي للدورة"، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة أحمد الرئيسي.

وجاءت الجولة الافتتاحية لمنافسات كرة القدم والتي أقيمت على ملعب مركز كواترو الرياضي قوية ومثيرة وسط حضور جماهيري مميز، وأسفرت المباراة الأولى عن فوز دائرة البلدية والتخطيط على فريق مصرف عجمان 4-1، وتعادل في المباراة الثانية دائرة الأراضي والتنظيم العقاري مع دائرة التنمية الاقتصادية بدون أهداف، فيما انتهت المباراة الثالثة بين جهاز الرقابة المالية وهيئة النقل بالتعادل الإيجابي 3-3

وفي منافسات كرة الطائرة الشاطئية، فاز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان على YMK بنتيجة شوطين مقابل شوط، وبذات النتيجة حسم EWE مباراته مع PALA SIXES، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز الأكاديمية الأولمبية الوطنية على AUS بنتيجة شوطين دون مقابل.

ويتواصل انطلاق مسابقات الدورة يوم السبت، بتدشين منافسات بطولة الألعاب الشعبية في مركز عجمان الإبداعي، وتتضمن البطولة 4 ألعاب، هي ألعاب شد الحبل والكرابي ومطارح وميت، ويشارك في مرحلة التصفيات 8 فرق من الدوائر الحكومية وجميع فئات المجتمع بمشاركة 10 لاعبين في كل فريق.