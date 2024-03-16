دوري أدنوك للمحترفين.. الوصل يغرد في الصدارة والزعيم والفرسان ينتظران الفرصة

انحصر السباق على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم على "القوة التقليدية" بصورة واضحة وذلك مع وصول المسابقة لمراحل متقدمة في الوقت الذي واصل فيه فريق الوصل الاحتفاظ بالصدارة عقب الانتصار الثمين الذي حققه على بني ياس، وبدوره واصل كل من العين وشباب الأهلي والوحدة الضغط على المتصدر بانتصاراتهم على عجمان، البطائح وحتا، علماً بأن كل من "الزعيم" و"الفرسان" لديهما مباراة مؤجلة.

وكان المطاردون ينتظرون تلقي هدية من بني ياس بتعطيل الوصل المتصدر، إلا أن "الإمبراطور" حقق مبتغاه بانتصاره 2-صفر وعاد إلى زعبيل بالنقاط كاملة ليمنح جماهيره فرحة المحافظة على الصدارة ويحبط ملاحقيه في المقابل، إذ رفع رصيده إلى 42 في الصدارة، في وقت تجمدت نقاط "السماوي" عند 16 في المركز العاشر.

وتفوق العين على عامل الإرهاق الذي يمر به بسبب ضغط المباريات وتداخل البطولات، وحقق انتصاراً مهماً على عجمان برباعية نظيفة، ليستعيد "الوصافة" من جديد بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة، في حين تكبد "البركان" خسارة نراجع بها إلى المركز الثاني عشر.

وواصل شباب الأهلي التمسك بفرصة المنافسة، وذلك بفوزه الثمين على البطائح 2-1 والذي جاء في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، وقد تألق في اللقاء المهاجم مؤنس دبور الذي سجل هدفي "الفرسان" ليضع بذلك فريقه النقطة 33 في رصيده في المركز الثالث بينما تجمدت نقاط البطائح عند 19 في المركز الثامن.

وامن الوحدة المركز الرابع بفوزه الثمين على مستضيفه حتا برباعية نظيفة، وتحسن أداء "العنابي" في الفترة الأخيرة وبفضل النتائج استطاع أن يدخل إلى المربع الذهبي بعد أن رفع رصيده إلى 30، فيما تجمدت "الإعصار" عند 5 نقاط في المركز الأخير.

وتلقت آمال فريق الشارقة في المنافسة ضربة موجعة بتراجعه إلى المركز الخامس عقب التعادل على أرضه 2-2 أمام ضيفه النصر الذي واصل بدوره صحوته تحت قيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر، وتقاسم الطرفين لنقاط اللقاء، فقد رفع "الملك" رصيده إلى 27، بينما وصل "العميد" إلى النقطة 22.

وسقط الجزيرة في فخ التعادل الإيجابي 2-2 على يد ضيفه اتحاد كلباء، وهي النتيجة التي رفع بها الفريق رصيده إلى 21 نقطة متراجعا إلى المركز السابع، فيما وضع اتحاد كلباء النقطة 14 في المركز الحادي عشر.

واستعاد الإمارات ذاكرة الانتصارات بفوزه المهم على ضيفه خورفكان 2-1، إذ يعود آخر مرة تذوقت فيها "الصقور" طعم الفوز إلى الجولة الثالثة بتاريخ 23 سبتمبر الماضي حينما فاز وقتها بهدفين نظيفين على خورفكان أيضاً، وبالنتيجة رفع "الصقور" رصيدهم إلى 8 في المركز قبل الأخيرة، فيما تجمدت خورفكان عند 17 في المركز التاسع.

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جدول الترتيب بعد الجولة 16

الوصل 42 نقطة من 16 مباراة

العين 34 نقطة من 15 مباراة

شباب الأهلي 33 نقطة من 15 مباراة

الوحدة 30 نقطة من 16 مباراة

الشارقة 27 نقطة من 16 مباراة

النصر 22 نقطة من 16 مباراة

الجزيرة 21 نقطة من 15 مباراة

البطائح 19 نقطة من 15 مباراة

خورفكان 17 نقطة من 16 مباراة

بني ياس 16 نقطة من 15 مباراة

اتحاد كلباء 14 نقطة من 16 مباراة

عجمان 14 نقطة من 15 مباراة

الإمارات 8 نقاط من 15 مباراة

حتا 5 نقاط من 15 مباراة

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ترتيب الهدافين

لابا كودجو (العين) 11

سفيان رحيمي (العين) 10

عمر خريبين (الوحدة) 10

فابيو ليما (الوصل) 10

علي مبخوت (الجزيرة) 9

مهدي قايدي (كلباء) 8

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صانعو الأهداف

نيكولاس خمينيز (الوصل) 9

اليخاندرو بوزيلو (الجزيرة) 8

أحمد نور الله (الوحدة) 6

ايريك جورجنيتس (العين) 6

دانيل بيسا (كلباء) 6

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تصدي الحراس

فهد الظنحاني (بني ياس) 69

سهيل عبدالله (الإمارات) 63

سالم خيري (حتا) 56

إبراهيم البلوشي (البطائح) 53

خالد السناني (الوصل) 41