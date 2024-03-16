العين بـ "الأربعة" يُخمد البركان.. سفيان "العنوان"

استعرض المغربي، سفيان رحيمي، نجم العين قوته الهجومية، وقاد فريقه لفوز مستحق على مضيفه عجمان بأربعة أهداف دون رد في ختام المرحلة السادسة عشر من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل رحيمي أول "هاترك" له في دوري المحترفين من أصل الأهداف الأربعة التي انتصر بها الزعيم على البرتقالي، مؤكدا تألقه في الفترة الأخيرة بعدما صعد العين لبلوغ الدور نصف نهائي من دوري أبطال آسيا على حساب النصر السعودي، والذي سجل في مرماه ثلاثة أهداف في الذهاب والإياب.

وافتتح المهاجم المغربي، التسجيل للعين مع الدقيقة 19 من ضربة جزاء تحصل عليها بعد تعرضه للعرقلة من جانب مدافع عجمان، محمد إسماعيل، ونفذها بنجاح على يسار الحارس.

وبعدها بثلاثة دقائق تمكن عبد الكريم تراوري، من تعزيز تقدم الفريق الضيف، بعدما سجل له الهدف الثاني بعد فاصل من التمريرات، أنهاها بتسديدة قوية في سقف المرمى.

وفي الشوط الثاني، وسع سفيان رحيمي، الفارق لمصلحة العين بإضافة الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من تسديدة قوية من داخل الـ18، وسط اعتراض من جانب لاعبي عجمان ومدربهم على

وجود خطأ لمصلحة المدافع، عبد الله صالح"74".

وبنفس التسديدة اختتم "رحيمي" أهداف المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو، والتي ألغت قرار مساعد الحكم لوجود حالة تسلل على مهاجم العين، وأكدت شرعية الهدف.

وبذلك الانتصار استعاد العين المركز الثاني من شباب الأهلي، بعدما رفع رصيده للنقطة 34، وبفارق ثماني نقاط عن الوصل، فيما لازال للبنفسجي مباراة مؤجلة ضد الجزيرة ستقام يوم 11 ابريل المقبل، بينما تجمد عجمان عند 14 نقطة في المركز الـ12.