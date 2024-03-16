صحف سلوفينية: بني ياس لم يفز مع ميلانيتش في 2024

ألقت الصحافة السلوفينية الضوء على النتائج المتراجعة التي يقدمها فريق بني ياس، بقيادة مواطنها المدرب داركو ميلانيتش، واصفة موقف «السماوي» في دوري أدنوك للمحترفين بأنه «صعب»، بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الـ16 أمام الوصل «المتصدر» بهدفين نظيفين، مشيرة إلى أنها الخسارة الرابعة على التوالي، وأن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار منذ بداية 2024.

ولا يمر بني ياس بأفضل حالاته، خصوصاً منذ انطلاقة الدور الثاني، إذ كان قبل أيام قد ودّع الدور الأول من كأس رئيس الدولة على يد شباب الأهلي، فيما مُني بثلاث هزائم في الدوري أمام العين، والنصر، وأخيراً الوصل، ولدى الفريق حالياً 16 نقطة فقط من أصل 15 مباراة.

وكتبت صحيفة «نوجومانيا» أن «بني ياس بقيادة ميلانيتش وصل إلى مستوى منخفض جديد بعد أربع هزائم متتالية، وأن الفريق في مباراة الوصل الماضية فوجئ بأداء منافسه الذي سيطر على مجريات اللقاء، وهو ما عمّق من مشكلات فريق داركو الذي أصبحت في رصيده 16 نقطة».

وأشارت الصحيفة إلى أن «مستوى الفريق سيئ منذ العودة من فترة التوقف الدولي، فقد خسر بني ياس مبارياته الأربع حتى الآن، بداية من خروجه المخيب من كأس رئيس الدولة، بالإضافة إلى ثلاث هزائم في الدوري»، موضحة أن «المباراة المقبلة ستكون أمام فريق الإمارات الذي يضم لاعبين مشهورين على غرار أندريس إنييستا وباكو ألكاسير».

بدورها، قالت صحيفة «نوفاسي ناجدي» إن «ميلانيتش يواجه صعوبات متزايدة، إذ خسر أمام الوصل، ليكون بذلك قد خسر جميع مبارياته منذ بداية العام الحالي، وأن الفريق وبنهاية الجولة 16 أصبح ثالث أكثر الأندية تعرضاً للخسائر بالتساوي مع خورفكان بتسع هزائم، خلف كل من الإمارات (11 خسارة) وحتا (12 خسارة)».

وكان نادي بني ياس قد تعاقد في يونيو الماضي مع ميلانيتش، المدرب الأسبق لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، وذلك خلفاً للمدرب الروماني دانيال إيسايلا الذي انتهى عقده مع «السماوي»، ورغم أن انطلاقته في المسابقة كانت جيدة، إلا أنه تراجع بصورة واضحة منذ بداية الدور الثاني.