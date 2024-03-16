الخطأ ممنوع في الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى

تنطلق عند الساعة الـ10 من مساء اليوم، منافسات الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بشعار «الخطأ ممنوع»، فيلتقي العروبة مع الذيد، وغلف يونايتد مع دبا الفجيرة، ويستضيف الظفرة منافسه الفجيرة، في ثلاث مباريات تكمن أهميتها بكونها مؤثرة للحصول على بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، وفي مباراة رابعة يتقابل «غلف إف سي» مع الرمس في ختام مباريات اليوم الأول.

وتتواصل المواجهات غداً بأربع مباريات، يلتقي فيها العربي مع دبا الحصن، والجزيرة الحمراء مع مصفوت، والتعاون مع سيتي، والحمرية مع مسافي.

ويمكن وصف مواجهة العروبة أمام الذيد بـ«التحدي الصعب»، بسبب الأسلوب الدفاعي المحكم الذي يتبعه الأخير، وسبق له تقديم مباريات قوية أمام فرق المنافسة، وفي المقابل يطمح العروبة لتعويض خسارته الأخيرة أمام دبا الفجيرة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

من جهته، يسعى دبا الحصن «الوصيف» للفوز في مباراة صعبة على العربي، وعدم نزيف النقاط للاستمرار في مركزه الحالي، بينما يتطلع العربي لاستعادة نغمة الانتصارات. ويتطلع دبا الفجيرة إلى عبور غلف يونايتد في مباراة مهمة وصعبة تمهد له للاستمرار في المنافسة، والأمر نفسه ينطبق على مواجهة الظفرة الطامح لاستعادة فرصته بالمنافسة، عندما يواجه الفجيرة.

ويتصدر العروبة ترتيب فرق الدوري برصيد 52 نقطة، يليه دبا الحصن (44)، ثم فريقا يونايتد، ودبا الفجيرة ولكل منهما (36)، يليهما مسافي (35)، والظفرة (34)، والفجيرة (33)، والعربي (32)، والتعاون (30)، ثم الجزيرة الحمراء (27)، والذيد (25)، والحمرية (23)، وغلف إف سي (21)، ثم مصفوت وغلف يونايتد ولكل منهما (20)، وأخيراً سيتي (10)، والرمس (7)، في المركزين الأخيرين.