المنهالي: توقعنا توفير تذاكر مباراة اليمن مجاناً بعد نتائج كأس آسيا

أكد رئيس مجلس جماهير بني ياس، حريز المنهالي، أن جماهير «الأبيض» كانت تتوقع أن يوفر اتحاد كرة القدم التذاكر مجاناً، خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره اليمني المقررة في العاشرة من مساء 21 الجاري على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أغلب مشجعي المنتخب من الشباب وصغار السن، لذلك فإنه كان يجب أن يتم السماح للجمهور بالدخول مجاناً لتشجيع المنتخب في المدرجات، خصوصاً أن هذه المباراة تأتي والجمهور غاضب من المنتخب، بسبب الإخفاق الأخير في كأس آسيا، وخروجه من الدور ثمن النهائي للبطولة القارية».

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن عبر صفحته في منصة «إكس»، عن طرح تذاكر مباراة المنتخب مع اليمن، على موقع «بلاتينيوم ليست»، وتم تحديد سعر تذكرة كبار الشخصيات بـ150 درهماً، و50 درهماً لمقاعد الدرجة الأولى، و20 درهماً لمقاعد الدرجة الثانية.

وأضاف المنهالي: «كمشجع للمنتخب في كل الأحوال سأكون خلف المنتخب في المدرجات، كوني اعتدت الوجود خلفه في كل المناسبات الكروية، سواء داخل الدولة أو خارجها».

ويتصدر المنتخب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط حصل عليها من انتصارين متتاليين على منتخبي نيبال والبحرين. ويسعى المنتخب خلال مباراتيه أمام اليمن، إلى المحافظة على الصدارة ورفع رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات.

ويأمل المنتخب أن يوجد الجمهور بكثافة في ملعب المباراة، وتشجيع اللاعبين ومساندتهم بقوة في هذه المهمة الكبيرة التي تتطلب من الجمهور دعماً معنوياً كبيراً للاعبي «الأبيض» حتى يواصلوا مسيرة الانتصارات في هذه التصفيات، وصولاً إلى حصد بطاقة التأهل إلى المونديال المقبل، لاسيما بعد الإخفاق الأخير للمنتخب في كأس آسيا في الدوحة.

وأكمل المنهالي: «كنت أتوقع من إدارة المنتخب القيام بأشياء تجذب الجمهور لكي يحضر هذه المباراة، ويوجد في المدرجات. تخيل لو أن مشجعاً لديه خمسة أو ستة أبناء ويريدون حضور المباراة معه لمساندة المنتخب، فإنه سيضطر لشراء التذاكر لهم جميعاً، بدلاً من الدخول مجاناً».

وأشار المنهالي إلى أن إدارة المنتخب دائماً تسهل المهمة على الجمهور، من خلال السماح له بحضور مباريات المنتخب مجاناً في الفترات السابقة.