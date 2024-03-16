الخديم: أدين بالفضل لدوري الشباب.. وطموحي الاحتراف الخارجي

قال لاعب الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة، راشد محمد الخديم، إنه يدين بالفضل لدوري الشباب (تحت 21 سنة)، كونه محطة مهمة في صناعة اللاعبين الطامحين إلى مستقبل كروي مميز، ويعتز بكونه أحد اللاعبين الذين استفادوا كثيراً منه، مشيراً إلى أنه يطمح إلى الاحتراف الخارجي.

ونجح الخديم في أن يكون أحد أبرز لاعبي دوري تحت 21 سنة في الموسم الحالي، بعد إسهاماته الفنية التي مهدت لفوز دبا بدرع الدوري في موسم استثنائي بلغت فيه انتصاراته رقماً كبيراً وصل إلى 15 من أصل 17 مباراة. وانتقل إلى الفريق الأول لدبا الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ويخوض منافسة قوية، من أجل ضمان بطاقة مؤهلة إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وشدد الخديم لـ«الإمارات اليوم» على أن طموحه هو اللعب في دوري المحترفين وفي المنتخبين الأولمبي والأول في المستقبل القريب، وكذلك السعي إلى الاحتراف الخارجي، مؤكداً أن ذلك الطموح قائم ويحتاج إلى اتخاذ القرار المناسب في وقته. وقال راشد الخديم (21 سنة): «منحني دوري الشباب فرصة كبيرة لخوض المباريات والبقاء في الجاهزية والتنافسية، ما أدى إلى دعوتي للفريق الأول، وهدفي استثمار ذلك لأتمكن من تقديم أفضل المستويات»، موضحاً: «أتمنى العمل على تطوير منافسات هذا الدوري بزيادة عدد الفرق المشاركة وعدد المباريات، وتقوية الاحتكاك الفني، وسيكون ذلك كفيلاً باستكشاف العديد من المواهب».

وتابع: «لم أسجل الكثير من الأهداف لأن مهمتي تتركز على صناعة الأهداف واللعب في خط الدفاع، ويستهويني اللعب في خط الهجوم، لكنني أجد نفسي بشكل أفضل في الدفاع». وقال إنه وجد كل الدعم من إدارة النادي والمدربين الذين أشرفوا عليه، وإن ذلك أسهم في تطوير مهاراته.

. توج راشد الخديم بطلاً مع دبا في الموسم الحالي لدوري الشباب، لينتقل للعب مع الفريق الأول.