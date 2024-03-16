«سباعيات الكرة» تدشن مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم

دشنت «سباعيات كرة القدم» مهرجان نادي دبي الرمضاني لأصحاب الهمم، الذي يشتمل على 79 فعالية رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث أسفرت المباراة الافتتاحية عن تعادل «المالية» و«الهمم» بهدف لكل منهما.

ويتنافس المشاركون في النشاط الرياضي على ألقاب منافسات عدة، أبرزها كرة القدم، الطائرة، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، الرماية، الشطرنج، البوتشيا، البوتشي، إضافة إلى الألعاب الترفيهية.

ويستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية، اعتباراً من الأربعاء المقبل، فيما ستقام المباراة النهائية بمجمع ند الشبا الرياضي يوم 28 الجاري.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي، في تصريح صحافي، أن «النادي يهدف من إقامة هذه الفعاليات إلى أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة، بحسب طموحاتهم وقدراتهم، والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية في شهر النشاط والحيوية، وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة فيه، عبر إقامة مسابقات رياضية متنوعة، وفعاليات ثقافية وتوعوية، خصوصاً أن مثل هذه النشاطات تسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات، وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة».