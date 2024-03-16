رمسـة مـلاعب

أساطير

قدّم مجموعة من أساطير كرة القدم على رأسهم لويس فيليبي سكولاري، وفابيو كابيللو وريفالدو في مقطع فيديو مصور، صديقهم مدرب فريق العين، هيرنان كريسبو، بمناسبة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

مبخوت

طالب مغردون بضرورة كشف السبب الحقيقي وراء عدم استدعاء المهاجم علي مبخوت إلى قائمة المنتخب، خصوصاً أن غياب المعلومة يزيد من انتشار العديد من الشائعات، وقد يؤثر سلباً في اللاعب نفسه والمنتخب.

عموري

أصبح عمر عبدالرحمن خارج كشوفات الأندية بصورة رسمية، بعد انتهاء فترة السماح بالتسجيل للاعبين غير المرتبطين بعقد، وذلك عقب رحيله عن نادي الوصل.

إحباط

كشف لاعب أجنبي في أحد أندية المحترفين لمقربين منه عن إحباطه الشديد، بسبب جلوسه على دكة البدلاء، وعدم منحه الفرصة الكافية لإثبات جدارته وإشراكه فقط في الدقائق الأخيرة، ما تسبب في تراجع قيمته السوقية.

تحكيم

استغرب مدرب فريق يحتل مركزاً متقدماً في دوري الدرجة الأولى، تكليف قضاة ملاعب جدد بقيادة مباريات مهمة ومؤثرة في الصعود إلى المحترفين، بينما يدير قضاة ملاعب دوليون مباريات أقل أهمية.

مواعيد

طالب إداري في أحد أندية الدرجة الأولى بجعل مواعيد مباريات الفرق التي تتنافس على الصعود في يوم واحد، وليس في يومين، لتفادي تشكيل ضغط نفسي على الفرق التي تلعب في اليوم الثاني.

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