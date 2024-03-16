صراع بين نخبة الجياد على لقب «جبل علي ستيكس»

يسدل مضمار «جبل علي» الستار عن موسم سباقاته 2023-2024، حين ينظم اليوم الأمسية الختامية التي تتضمن سبعة أشواط، خصص ستة منها للخيول المهجنة الأصيلة، مقابل شوط وحيد للجياد العربية الأصيلة.

وتستهلّ الأمسية بسباق «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة للجياد العربية، ويقام على مسافة 1200 متر رملي، ويدفع المالك خالد النابودة باثنين من خيرة الجياد التي يشرف على تدريبها أرنست أورتيل، للظفر باللقب، ممثلة في «إيه إف مرموق» و«إيه إف ليث»، في مواجهة كوكبة من جياد السرعة، يبرز منها «إيه إيه بيرننغ كريسنت»، بإشراف المدرب هلال العلوي.

وفي الشوط السادس والرئيس «جبل علي ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «ليستد»، ولمسافة 1950 متراً رملياً، يدافع الجواد «داراميثوس» المملوك للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وبإشراف المدرب مصبح المهيري، عن لقبه للعام الماضي، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، وسط وجود بطل نسخة 2022، ووصيف العام الماضي الجواد «لوست إيدين»، المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب دووج واتسون.

ويدخل بقوة دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «الهزيم»، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، الفائز منذ أسبوعين على المسافة والمضمار ذاتيهما.

وتشهد النسخة الجديدة من سباق «جبل علي كلاسيك» في الشوط الخامس، مشاركة 16 من خيرة جياد مسافة 1400 متر رملي، يتقدمها «لا نقاش» المملوك لـ«شادويل»، وبإشراف المدرب بوبات سيمار، في تجربة أولى للجواد البالغ من العمر ست سنوات على الأرضية الرملية. كما يحمل الشوط طموحات مشروعة للجواد «كالبرق»، بإشراف المدرب مايكل كوستا، لانتزاع فوزه الثاني بعدما توج فبراير الماضي على المضمار والمسافة ذاتيهما.