المنتـخـب يتدرب في مـلعب «نيـويـورك» تحـضيراً لمواجهة اليمن

يدشن منتخب الإمارات الوطني اليوم، معسكراً داخلياً في أبوظبي استعداداً لمواجهتي نظيره اليمني ذهاباً وإياباً يومي 21 و26 الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وسيؤدي «الأبيض» تدريباته اليومية في ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات بعد صلاة التراويح.

وستقام مباراة الذهاب في العاشرة من مساء 21 الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، في حين ستقام مباراة الإياب على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمنطقة الخبر في السعودية 26 الجاري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي، باولو بينتو، قد اختار قائمة المنتخب الجديدة، وضمت 26 لاعباً، لكنها خلت من هداف المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت.

ويُتوقع أن يركز المدرب بينتو خلال التمارين اليومية في المعسكر المرتقب، على تصحيح الأخطاء ومعالجة الثغرات التي صاحبت مشاركة «الأبيض» في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر، وتسببت في خروجه من البطولة من الدور ثمن النهائي، إثر الخسارة أمام طاجيكستان.

وفي المقابل تسعى العناصر التي تم اختيارها في قائمة المنتخب الجديدة، إلى إثبات وجودها بقوة، خصوصاً العناصر الشابة التي بات المدرب بينتو يركز عليها في اختياراته.

ويتصدر المنتخب حالياً ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط حصل عليها بالفوز على نيبال والبحرين، ضمن الجولتين الأولى والثانية.

ووفقاً لاتحاد الكرة، فإن لاعبي العين وعجمان المختارين للمنتخب سينضمون إلى المعسكر غداً، إذ منحهم الجهاز الفني راحة نظراً لخوضهم مباراة، أمس، ضمن الأسبوع الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم تشهد قائمة المنتخب الجديدة أي تغييرات كبيرة في صفوف اللاعبين المختارين، باستثناء لاعب نادي عجمان عصام فائز، الذي يلتحق بالمنتخب للمرة الأولى، إذ سعى بينتو إلى الاستقرار على الوجوه السابقة نفسها، بهدف الوصول إلى نوع من الاستقرار التام، سواء على صعيد التشكيلة الأساسية أو طريقة اللعب التي يتبعها في قيادته للمنتخب، لاسيما أن هؤلاء اللاعبين استوعبوا طريقته في اللعب.

قائمة المنتخب

تضم قائمة المنتخب 26 لاعباً هم: خالد عيسى، وخالد توحيد، وعلي خصيف، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وبدر ناصر، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فائز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو دي ليما، وعلي صالح، وسلطان عادل، وكايو كانيدو، وزايد العامري.

. قائمة بينتو الجديدة خلت من هداف المنتخب والجزيرة علي مبخوت.