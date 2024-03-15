"دبور" يلسع البطائح .. نقطة بطعم "النصر" ورادوي لا يفوز

قاد مهاجم شباب الأهلي، مؤنس دبور، فريقه لتحقيق فوزاً قاتلاً على ضيفه البطائح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة السادسة عشر لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نجح مؤنس دبور، في تسجيل هدف مؤثر مع الدقيقة السابعة من الوقت المُحتسب بدلا من الضائع ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة حافظت على حظوظه في المنافسة على اللقب بعد أن رفع رصيده للنقطة 33، وصعد مؤقتا للمركز الثاني.

وكان مؤنس دبور قد تقدم لشباب الأهلي بعد 17 دقيقة من انطلاقة المباراة، ثم تعادل محمد راشد للبطائح في الدقيقة 53، ليتجمد رصيد الراقي عند 19 نقطة.

وفرض النصر التعادل الإيجابي على مستضيفه الشارقة، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت في الامارة الباسمة، ضمن تلك المرحلة من المسابقة.

وكان النصر هو البادي بالتسجيل بفضل لاعبه السنغالي، موسى ندياي، "15"، ولكن الغيني، عثمان كمارا، تمكن من تسجيل هدفين متتاليين للملك، في الدقيقتين 35، و42 لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني نجح الفريق الضيف من تسجيل هدف التعادل عن طريق نجمه، عادل تاعرابت "64".

وبلغت الاثارة مداها في الدقائق الـ10 الأخيرة، حينما تعرض مدافع النصر، ليما لبطاقة حمراء، بعد دخول عنيف ضد لاعب الشارقة الكرواتي مارو كاتينيتش، وسط اعتراض من المدرب الروماني أولاريو كوزمين، والذي تعرض هو الأخر للبطاقة الحمراء.

وعجز الجزيرة تحت قيادة مدربه الروماني ميريل رادوي، في تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي، وتعادل بشق الأنفس مع ضيفه اتحاد كلباء، 2/2 في المباراة التي جرت على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

فبعد شوط أول سلبي، نجح اتحاد كلباء في التقدم بهدفين جاءا بواسطة الإيطالي دانييل بيسا، والإيراني، مهدي قائدي، "51، و60"، ليضغط بعدها الجزيرة بكل خطوط ويتمكن من تسجيل هدفين عبر الكونغولي، نيكسنيس كيبانو، والموريتاني، أبوبكر كمارا "64، 87".

وبذلك يبقى الجزيرة في مركزه السابع، برصيد 21 نقطة، واتحاد كلباء في المركز الـ11 دون تغير برصيد 14 نقطة.