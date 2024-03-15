6 عوامل قادت «صالات البطائح» إلى «موسم استثنائي»

حقق فريق البطائح موسماً استثنائياً بعد أن أحرز العلامة الكاملة في الموسم الحالي لكرة قدم الصالات بتتويجه بطلاً لكل المسابقات التي نظمتها اللجنة التنفيذية للعبة وهي:

كأس السوبر وكأس الاتحاد والدوري العام واختتمها بكأس الإمارات، مسجلاً إنجازاً فريداً جعل من البطائح النادي الأفضل في كرة الصالات الإماراتية.

ويقف خلف هذا الإنجاز ستة عوامل فنية وإدارية أسهمت في حصاد جميع البطولات، أبرزها تمتع الفريق بإدارة داعمة ومدرب كفؤ، ونخبة من اللاعبين المميزين، وأسباب أخرى ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

جهاز فني

يقود نادي البطائح جهاز فني متميز ممثلاً في المدرب المواطن عدنان الهولي، ويساعده المدرب المصري عبدالله عبدالباسط، ويتمتع المدربان بفكر فني قيادي متصاعد ساعدهما على القراءة الفنية الناجحة في معظم المباريات ليقودا الفريق لانتصارات حاسمة، خصوصاً في المباريات النهائية، ومنها في «البلاي أوف» لبطولة الدوري.

طموح الهولي

أسهم طموح المدرب عدنان الهولي في تعزيز رصيده كأحد أفضل المدربين المواطنين في كرة الصالات الإماراتية، والعمل على إعداد فريق قوي خاض به المنافسات، فضلاً عن تمتع معظم لاعبيه بسجل عالٍ من الفوز بالبطولات، ومنهم محمد عبيد، وعبدالله الفلاسي، وآخرون، ما رفع من مستوى الطموح وقاده للفوز بالبطولات.

تفوق مباشر

نجح البطائح في تحقيق تفوق كبير على منافسه المباشر فريق خورفكان، الذي يُعدّ ثاني أقوى فريق بين أندية الصالات، بواقع خمسة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة، ما قاده إلى تحقيق التفوق الفني في مختلف البطولات.

لاعبون أكفاء

نجح البطائح في استقطاب لاعبين أكفاء من لاعبي الخبرة والشباب، وشكّل من خلالهم فريقاً قوياً تمكن من تحقيق 20 انتصاراً في البطولات الأربع التي خاضها مقابل 13 فوزاً لخورفكان، فضلاً عن تحقيقه انتصارات حاسمة.

ملاعب المنافسين

لم يتأثر فريق البطائح من خوض مبارياته خارج ملعبه، مستثمراً خبرة الفوز بالبطولات وتحقيق الانتصارات، ما ساعده على رفع المستوى الذهني للفريق، وحقق من خلالها انتصارات مهمة قادت للموسم الاستثنائي.

دعم إداري

أسهم الدعم المنتظم لمجلس إدارة النادي، برئاسة حمد سالم الكتبي، في توفير كل سُبل الاستعداد المبكر قبيل انطلاق البطولة، واستمر ذلك طوال الموسم، فضلاً عن وجوده مع الفريق، ما أوجد دعماً مستقراً مهد لتحقيق الإنجازات.