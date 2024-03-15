«مجموعة شلهوب» تتوج بلقب دورة دبي لألعاب الشركات

حصدت مجموعة شلهوب لقب دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ونظمتها شركة «هاي فايف» للفعاليات في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 7000 لاعب من الرجال والسيدات من منتسبي 55 شركة مختلفة في دبي.

وجاء تتويج مجموعة شلهوب بعد أن حصد لاعبوها أعلى معدل في تحقيق المراكز الأولى في مختلف الألعاب الرياضية، وحصلت على لقب الشركة الأفضل أداء في الدورة، تلتها شركة «أمازون» التي حصدت أيضاً لقب الروح الرياضية والعمل الجماعي، وثالثاً مجموعة أمنيكوم للإعلام، فيما حلت شركة «أراد» في المركز الرابع.