«دائرة القضاء» يدشن مشواره بالصدارة في كأس منصور بن زايد

شهد الشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، أمس، منافسات اليوم الثالث من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، التي جمعت فريقي مكتب الأمين العام، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، بحضور سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي.

وصافح الشيخ حمدان بن منصور اللاعبين والطاقم التحكيمي، والتقط الصور التذكارية مع الفريقين قبل بداية اللقاء، كما تفقّد منطقة الجماهير (فان زون) بين شوطي المباراة. ودشن فريق دائرة القضاء أولى مبارياته بفوز مهم، برباعية مقابل هدفين، على «مركز جامع الشيخ زايد الكبير».

وفي المقابل بدأ مكتب الأمين العام مشواره بالتعادل دون أهداف مع مكتب شؤون المواطنين والمجتمع. وبهذه النتائج يتصدر فريق دائرة القضاء ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، ثم جاء مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنقطة لكل منهما، وحل رابعاً مركز جامع الشيخ زايد الكبير بلا نقاط، بعد نهاية الجولة الأولى للمجموعة.

وحصل صلاح الدين عاطف، لاعب مكتب الأمين العام، على جائزة رجل المباراة في اللقاء الذي جمع الفريق بـ«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع». واختارت اللجنة المنظمة جوس فيكتور، من دائرة القضاء، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.